Жителей Москвы ожидают сильные дожди и град

Жителей Москвы ожидает резкое ухудшение погодных условий. Как утверждают синоптики Гидрометцентра России, в городе прогнозируются сильные дожди, град и гроза.

Метеорологи подчеркнули, что в российской столице был объявлен желтый уровень погодной опасности. Согласно прогнозам синоптиков, в городе похолодает до +25 градусов, передает ФАН.

Кроме того, в некоторых районах возможны сильные дожди, сопровождающиеся грозой и градом.

«Днем облачно с прояснениями, кратковременный дождь, местами сильный, местами гроза, град», — говорится в тексте сообщения Гидрометцентра.