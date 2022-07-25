ВЦИОМ: 57% россиян столкнулись со стрессовыми ситуациями в 2022 году

Более половины россиян столкнулись со стрессовыми ситуациями в этом, следует из данных опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), передает ФАН.

Главными факторами стресса у респондентов оказались возраст, плохое материальное положение, урбанизованность и активное потребление интернета. Результаты исследования показали, что 57% граждан столкнулись с подобной проблемой, при этом каждый четвертый испытывал стресс несколько раз в месяц.

«В меньшей степени подвержены стрессу россияне старше 60 лет (не сталкивались со стрессом 57%, а сталкивались несколько раз в месяц не более 13%), проживающие в селе или небольших населенных пунктах до 100 тыс. чел. (48-49%) и отдающие предпочтение телевизору (60%). По-видимому, этому способствует размеренный образ жизни, отсутствие работы, выросшие дети», — говорится в сообщении ВЦИОМ.