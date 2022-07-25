Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Новичок «Ромы» Дибала побил рекорд Роналду... 10:38
ФАС продлила на год предписание «Магниту» и «Дикси»... 10:37
Полиция ищет неизвестных, нарисовавших на десятках машин... 10:35
ICE: цена на газ в Европе поднялась выше $2... 10:35
Экс-футболист Мостовой: Федотов обязан был взять с собой... 10:27
Поставки газа по «Северному потоку» сократились... 10:26
Замглавы МИД Ирана: Тегеран и Москва работают над созданием... 10:23
Минобрнауки проведет проверку состояния животных Приморского... 10:22
В России могут запретить списывать прожиточный минимум... 10:22
«Ъ»: у банков могут начаться трудности при загрузке... 10:22
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Новосибирский депутат Пирогова покинула Россию после возбуждения дела о фейках о ВС РФ

close
100%
Хельга Пирогова/VK

Депутат новосибирского горсовета Хельга Пирогова покинула Россию после возбуждения против нее уголовного дела о распространении фейков о российской армии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ее коллегу, депутата городского совета Новосибирска Светлану Каверзину.

«Она не в стране, она в Грузии», — сказала Каверзина, уточнив, что об этом ей сказала сама Пирогова.

В настоящее время телефон депутата недоступен. Адвокат Пироговой Егор Солунин заявил, что не располагает информацией об отъезде своей подзащитной.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил, что если Пирогова не придет на допрос по делу о распространении заведомо ложной информации, то ее объявят в розыск. Допрос был назначен на утро 25 июля.

По данными СМИ, Пирогова в соцсетях опубликовала пост о погибших на Украине российских военнослужащих. Позднее она удалила публикацию, пояснив, что ее слова были вырваны из контекста. По факту произошедшего председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил организовать проверку.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+