Новосибирский депутат Пирогова покинула Россию после возбуждения дела о фейках о ВС РФ

Депутат новосибирского горсовета Хельга Пирогова покинула Россию после возбуждения против нее уголовного дела о распространении фейков о российской армии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ее коллегу, депутата городского совета Новосибирска Светлану Каверзину.

«Она не в стране, она в Грузии», — сказала Каверзина, уточнив, что об этом ей сказала сама Пирогова.

В настоящее время телефон депутата недоступен. Адвокат Пироговой Егор Солунин заявил, что не располагает информацией об отъезде своей подзащитной.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил, что если Пирогова не придет на допрос по делу о распространении заведомо ложной информации, то ее объявят в розыск. Допрос был назначен на утро 25 июля.

По данными СМИ, Пирогова в соцсетях опубликовала пост о погибших на Украине российских военнослужащих. Позднее она удалила публикацию, пояснив, что ее слова были вырваны из контекста. По факту произошедшего председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил организовать проверку.