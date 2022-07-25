Франция ограничивает потребление воды из-за адской жары и засухи

Франция, которая наряду с другими европейскими странами страдает от небывалой жары, в связи с угрозой засухи ограничивает потребление воды, сообщает «Ридус».

Об ограничениях объявили власти 88 французских департаментов.

В ряде департаментов Пэи-де-ла-Луар и Новой Аквитании объявлен наивысший «красный» уровень опасности, означающий ограничение на использование воды для любых неприоритетных нужд, в том числе сельскохозяйственных.

Использовать воду разрешено для нужд здравоохранения и безопасности, а также для питья и гигиены.