Шотландец нашел использованный пластырь в еде из китайского ресторана

Мужчина из Шотландии нашел использованный пластырь в еде из китайского ресторана, пишет LADBible. По его словам, после такого открытия ему потребуется медицинская помощь.

Мужчина по имени Пшемек рассказал, что он и его друг решили заказать доставку еды из местного китайского ресторана. После того, как курьер привез еду, приятели начали обедать, но шотландец прервал трапезу, почувствовав во рту что-то несъедобное.

«Я выплюнул еду и увидел, что то, что я пытался пережевать, было использованным пластырем. Думаю, что он отклеился с пальца повара», — вспоминает Пшемек.

Он добавил, что после этого ему сразу стало плохо и начало тошнить. Кроме того, Пшемек теперь боится, что ему станет еще хуже, поэтому планирует обратиться к врачу и провериться на отравление.

«Это ужасный опыт», — признался мужчина.

Ранее британец нашел чужой зуб в купленном пироге.