Володин заявил, что депутаты Госдумы будут вести прием на территории ЛНР

Председатель Государственной Думы Федерального собрания России Вячеслав Володин заявил, что ГД и Народный совет ЛНР приняли соглашение о сотрудничестве, передает «Ридус».

Так, парламентарии будут по определенному расписанию вести прием граждан ЛНР на территории республики.

«Мы договорились с коллегами из парламента ЛНР о закреплении за районами республики депутатов с тем, чтобы они могли проводить приемы избирателей, так как в ЛНР много российских граждан, которые участвовали в выборах депутатов Государственной Думы», — цитирует Володина РИА «Новости».