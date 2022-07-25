В Германии отключат подсветку резиденции президента ради экономии электричества

Резиденцию главы ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера не будут подсвечивать по ночам, чтобы сэкономить электроэнергию. Об этом рассказала в понедельник пресс-секретарь главы Германии.

«Ввиду энергокризиса дворец Белевю, который является резиденцией президента ФРГ, будет подсвечиваться ночью только в случае важных визитов», – приводит РИА «Новости» заявление спикера агентству DPA.

Ранее Общественная служба новостей сообщала, что Германия увеличила темпы закачки газа в подземные хранилища на територии страны после возобновления прокачки по «Северному потоку», который ранее не работал из-за техобслуживания с 11 по 21 июля.