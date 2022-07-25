Пушков рассказал, как Германия лишится лидерства в Европе

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своем Telegram-канале заявил, что Германия может перестать быть лидером в Европе.

Сенатор добавил, что к такому исходу приведет сразу несколько факторов: проблемы в области энергетики, «температурный апокалипсис» и значительное ухудшение отношений с Россией.

«Всё это предвещает сложное будущее для Германии. Из безусловного лидера ЕС она может превратиться в хворающего человека Европы», — резюмировал Пушков.

Ранее Общественная служба новостей писала о том, что резиденцию президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера перестанут подсвечивать ночью для экономии электроэнергии.