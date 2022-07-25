«Яндекс» возобновил найм сотрудников после полугодичного перерыва

Российская компания «Яндекс» возобновила найм сотрудников после полугодичного перерыва, который был введен с целью поддержания финансового положение действующих сотрудников, передает Общественная служба новостей.

Отмечается, что сейчас компания открыла набор по почти двум тясячам вакансий.

В «Яндекс» добавили, что больше всего людей на данный момент требуется в поисковый портал – 835 вакансий.

При этом, самой востребованной оказалась должность бэкенд-разработчиков – 476 позиции.

Также, более 600 вакансий размещено по категориям различных сервисов «Яндекс» по доставке, а также «Яндекс.Такси».