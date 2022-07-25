Тело молодой россиянки нашли в туалете на железнодорожной станции в Подмосковье

В Московской области на одной из железнодорожных станций было обнаружено тело девушки. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета по региону.

Останки с гематомами в области шеи были найдены 23 июля 2022 года в туалете на станции в Нахабине. По предварительным данным, смерть россиянки наступила в результате асфиксии. Спустя некоторое время правоохранители задержали подозреваемого. Сообщается, что им оказался ранее судимый за убийство гражданин.

«В ходе допроса подозреваемый признал свою вину, а также указал на место, где сокрыл ювелирные украшения, которые похитил у потерпевшей. В ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу», — пояснили в пресс-службе ведомства.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье нашли двух убитых мужчин, стрелявшего ищут.