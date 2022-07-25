Песков рассказал, что в Кремле избегают сквозняков летом, чтобы Путин не простудился

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, какие меры принимаются, чтобы не было рисков простудиться под кондиционерами в жаркие дни.

«Регулируем более внимательно кондиционеры в помещениях, избегаем сквозняков», — сказал он, отвечая на вопрос журналистов, какие меры принимаются для того, чтобы такая ситуация, как во время визита главы государства в Иран, не повторилась.

Ранее Владимир Путин в ходе своего выступления на форуме «Сильные идеи для нового времени» извинился за кашель, объяснив его «шуровавшими» кондиционерами во время его поездки в Иран 19 июля. Песков отметил, что «тоже осип» после визита в Иран.

Сообщения о проблемах со здоровьем у Путина регулярно появляются в иностранных СМИ. Например, 21 июля директор ЦРУ США Уильям Бернс заявил, что президент Путин «слишком здоров».