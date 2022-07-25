Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Новичок «Ромы» Дибала побил рекорд Роналду... 10:38
ФАС продлила на год предписание «Магниту» и «Дикси»... 10:37
Полиция ищет неизвестных, нарисовавших на десятках машин... 10:35
ICE: цена на газ в Европе поднялась выше $2... 10:35
Экс-футболист Мостовой: Федотов обязан был взять с собой... 10:27
Поставки газа по «Северному потоку» сократились... 10:26
Замглавы МИД Ирана: Тегеран и Москва работают над созданием... 10:23
Минобрнауки проведет проверку состояния животных Приморского... 10:22
В России могут запретить списывать прожиточный минимум... 10:22
«Ъ»: у банков могут начаться трудности при загрузке... 10:22
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Песков рассказал, что в Кремле избегают сквозняков летом, чтобы Путин не простудился

close
100%
Михаил Метцель/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, какие меры принимаются, чтобы не было рисков простудиться под кондиционерами в жаркие дни.

«Регулируем более внимательно кондиционеры в помещениях, избегаем сквозняков», — сказал он, отвечая на вопрос журналистов, какие меры принимаются для того, чтобы такая ситуация, как во время визита главы государства в Иран, не повторилась.

Ранее Владимир Путин в ходе своего выступления на форуме «Сильные идеи для нового времени» извинился за кашель, объяснив его «шуровавшими» кондиционерами во время его поездки в Иран 19 июля. Песков отметил, что «тоже осип» после визита в Иран.

Сообщения о проблемах со здоровьем у Путина регулярно появляются в иностранных СМИ. Например, 21 июля директор ЦРУ США Уильям Бернс заявил, что президент Путин «слишком здоров».

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+