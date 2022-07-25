Политика Леонида Гозмана* задержали в Москве

В Москве сотрудники полиции задержали общественного деятеля Леонида Гозмана (признан в РФ иностранным агентом). Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката политика Михаила Бирюкова.

«Леонид Гозман задержан. Сейчас мы находимся в отделении полиции», — рассказал Бирюков.

По словам адвоката, в настоящий момент неизвестно, с чем связано задержание, при этом, сотрудники полиции заявили, что Гозман «находится в федеральном розыске».

Как отмечает юрист, оснований для розыска не было, так как политику ранее не предъявляли никаких обвинений.

Как сообщает ТАСС, Гозман разыскивается по статье УК РФ. О какой именно статье идет речь, не уточняется.

15 июля Леонид Гозман был задержан по делу о неуведомлении властей о наличии у него гражданства иностранного государства. После допроса его отпустили. По словам его адвоката, дело было возбуждено из-за того, что политик пропустил срок подачи уведомления о двойном гражданстве: он сообщил об этом в 2019 году, а не в 2018 году, как требовалось.