Путин призвал следователей жёстко преследовать преступников, угрожающих жизни людей

Президент РФ Владимир Путин обратился с поздравлением к следователям — 25 июля в России отмечается День сотрудника органов следствия. Глава государства поблагодарил их за работу и призвал жёстко преследовать преступников, угрожающих жизни и здоровью людей.

«Вы ведёте сложную, кропотливую и ответственную работу, решаете задачи государственной и большой общественной значимости, вносите огромный вклад в борьбу с криминалом, коррупцией, экстремизмом. Отстаиваете на деле верховенство закона и справедливость. Хочу поблагодарить вас за честную и добросовестную службу, за профессионализм, принципиальность, верность лучшим традициям следственной работы», — говорится в поздравительном обращении российского президента, текст которого приводит Life.ru.

Владимир Путин выразил уверенность, что нынешнее поколение следователей будет достойно выполнять свой долг перед страной и народом, совершенствовать свои знания, внедрять передовые подходы.