Адвокат назвал возможную причину задержания политика Гозмана

Задержание политика Леонида Гозмана (признан в РФ иностранным агентом) 25 июля может быть вызвано технической ошибкой в связи с неотмененным федеральным розыском по старому делу о его двойном гражданстве. Об этом сообщил ТАСС адвокат политика Михаил Бирюков.

«По моему мнению, задержание является технической ошибкой в связи с неотмененным федеральным розыском Гозмана по старому делу о двойном гражданстве», — заявил Бирюков.

Адвокат уточнил, что в данный момент политик ожидает конвоя.

25 июля адвокат Михаила Бирюкова сообщил, что в Москве на входе в метро сотрудники полиции задержали политика Леонида Гозмана. Как заявил адвокат, с чем связано задержание неизвестно, при этом, сотрудники полиции утверждают, что Гозман «находится в федеральном розыске». Как отмечает юрист, оснований для розыска не было, так как политику ранее не предъявляли никаких обвинений.

15 июля Леонид Гозман был задержан по делу о неуведомлении властей о наличии у него гражданства иностранного государства. После допроса его отпустили.