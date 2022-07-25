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Адвокат назвал возможную причину задержания политика Гозмана

Адвокат считает задержание Гозмана технической ошибкой из-за дела о двойном гражданстве

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Задержание политика Леонида Гозмана (признан в РФ иностранным агентом) 25 июля может быть вызвано технической ошибкой в связи с неотмененным федеральным розыском по старому делу о его двойном гражданстве. Об этом сообщил ТАСС адвокат политика Михаил Бирюков.

«По моему мнению, задержание является технической ошибкой в связи с неотмененным федеральным розыском Гозмана по старому делу о двойном гражданстве», — заявил Бирюков.

Адвокат уточнил, что в данный момент политик ожидает конвоя.

25 июля адвокат Михаила Бирюкова сообщил, что в Москве на входе в метро сотрудники полиции задержали политика Леонида Гозмана. Как заявил адвокат, с чем связано задержание неизвестно, при этом, сотрудники полиции утверждают, что Гозман «находится в федеральном розыске». Как отмечает юрист, оснований для розыска не было, так как политику ранее не предъявляли никаких обвинений.

15 июля Леонид Гозман был задержан по делу о неуведомлении властей о наличии у него гражданства иностранного государства. После допроса его отпустили.

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