Крымчанам пообещали сильные ливни с грозой

Ливни с градом, грозы и ветер до 25 метров в секунду ожидаются в Крыму в понедельник и вторник, объявлено штормовое предупреждение, сообщает газета «Взгляд».

«По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в связи с прохождением холодного атмосферного фронта 25 и 26 июля в Крыму ожидаются местами сильные ливни, в дневные часы с градом, грозы, шквал 20-25 м/с», – передает ТАСС сообщение ведомства.

В пресс-службе уточнили, что существует угроза падения рекламных щитов, деревьев, возможны обрывы линий электропередачи. Спасатели рекомендуют не заходить в море.

Как объявил в понедельник мэр Сочи Алексей Копайгородский, штормовое предупреждение в городе снято, большая часть пляжей открыта для купания.