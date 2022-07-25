В Берлине отключат подсветку дворца президента Германии

Подсветка Дворца Бельвю, который является официальной резиденцией президента Германии, будет отключена ради экономии электроэнергии, пишет газета «Известия».

Представитель главы государства Франка-Вальтера Штайнмайера сообщил, что подсветка будет включаться только в случае важных визитов. Всё остальное время она будет ограничена до необходимого для безопасности уровня.

Издание отмечает, что часть электроэнергии вырабатывается прямо во дворце благодаря фотогальваническим панелям на крыше. В будущем планируется подключить резиденцию к энергии, выработанной геотермальными источниками.