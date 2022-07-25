Минздрав сообщил о состоянии пострадавшей после нападения обезьяны девочки

Состояние девочки, на которую в подмосковных Мытищах напала обезьяна, на сегодняшний день оценивается как удовлетворительное, пишет газета «Известия».

«Пациентка продолжает лечение в Мытищинской городской клинической больнице. Ее состояние врачи оценивают как удовлетворительное. Специалисты оказывают всю необходимую медицинскую помощь», — передает сообщение регионального Минздрава РИА «Новости».

Инцидент произошел 21 июля в деревне Терпигорьево Мытищинского городского округа. Обезьяна сбежала из частного зоопарка и накинулась на гулявшую на улице двухлетнюю девочку. Ребенка оттащила от животного женщина.