Машина с вдовой бывшего премьер-министра Японии Абэ попала в ДТП

Автомобиль, в котором ехала Акиэ, вдова экс-премьер-министра Японии Синдзо Абэ, попала в аварию в Токио. Никто не пострадал, пишет газета «Известия».

ДТП произошло в месте соединения полос. Автомобиль, в котором ехала Акиэ Абэ, снизил скорость, а следовавший за ним автомобиль охраны полиции из-за невнимательности управлявшего машиной полицейского врезался сзади.

Экс-премьер Абэ погиб 8 июля в результате покушения во время его выступления с речью в городе Нара в рамках избирательной кампании перед выборами в верхнюю палату парламента.