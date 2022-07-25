Лавров сообщил, что Россия передала Республике Конго тесты для диагностики оспы обезьян

Россия передала Республике Конго тест-системы для диагностики оспы обезьян. Об этом заявил 25 июля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам визита в эту страну, передает ТАСС.

Он также заявил, что РФ и Республика Конго выразили заинтересованность в создании совместной лаборатории по изучению и предотвращению опасных заболеваний, в том числе инфекционных.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор контролирует ситуацию с оспой обезьян в России.

До этого генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус объявил вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения международного масштаба. Об этом он сообщил на брифинге.

По его словам, с учетом ряда факторов было принято решение «объявить вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, вызывающей обеспокоенность в международном масштабе».