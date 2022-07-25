Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Представители США провели встречу с талибами* в Ташкенте 09:28
Главный тренер «Барселоны» Хави похвалил Дембеле... 09:28
Президент Украины Зеленский просит Раду согласовать на пост... 09:15
SCMP: Китай введет бесполетную зону над Тайванем, если Пелоси... 09:15
«Ъ» сообщил, что в больницах России кончился... 09:13
CNN: в Белом доме предупредили спикера Пелоси о рисках... 09:03
Ученые нашли ген, позволяющий наращивать мышцы без тренировок 09:02
Жители Германии настроились на долгий экономический кризис 08:57
В Башкирии молодой человек угнал дорожный каток, чтобы прокатить... 08:57
«Ъ»: производитель специй Kamis может покинуть Россию 08:52
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Похмелье у англичанки закончилось параличом и слепотой

close
100%
belleswheels_bewell/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Аннабель Мульт из округа Букингемшир в Великобритании почувствовала себя дискомфортно после похода в бар, подумав, что у нее похмелье. Однако, как об этом сообщает The Sun, все оказалось гораздо хуже.

В течение следующих двух дней после похода в бар у девушки резко ухудшились координация и зрение, а в конце концов она оказалась парализована.

«На следующую ночь у меня была головная боль, а потом зрение стало размытым. На третий же день началось покалывание в ногах. Я легла спать и проснулась среди ночи, чтобы сходить в туалет, но мои ноги подкосились, и я позвала родственника на помощь, после чего мы поехали в больницу. Мое состояние начало быстро ухудшаться. Я была парализована. Тогда же я потеряла зрение. Сканирование мозга показало опухоль, и врач сказал мне, что я больше никогда не смогу видеть. Но почему, они не могли этого объяснить. Я просто окаменела», — рассказала Аннабель.

После обследования стало известно, что у нее был оптиконейромиелит — редкое заболевание, при котором иммунная система повреждает спинной мозг и нервы глаз. При этом чтобы поставить диагноз потребовалось два года.

Несмотря на то, что заболевание неизлечимое, девушка не отчаялась и стала заниматься наставничеством и организацией помощи для людей, которые так же, как и она, страдают от оптиконейромиелита.

Ранее сообщалось, что ни разу не курившая британка умерла от рака легких.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+