Похмелье у англичанки закончилось параличом и слепотой

Аннабель Мульт из округа Букингемшир в Великобритании почувствовала себя дискомфортно после похода в бар, подумав, что у нее похмелье. Однако, как об этом сообщает The Sun, все оказалось гораздо хуже.

В течение следующих двух дней после похода в бар у девушки резко ухудшились координация и зрение, а в конце концов она оказалась парализована.

«На следующую ночь у меня была головная боль, а потом зрение стало размытым. На третий же день началось покалывание в ногах. Я легла спать и проснулась среди ночи, чтобы сходить в туалет, но мои ноги подкосились, и я позвала родственника на помощь, после чего мы поехали в больницу. Мое состояние начало быстро ухудшаться. Я была парализована. Тогда же я потеряла зрение. Сканирование мозга показало опухоль, и врач сказал мне, что я больше никогда не смогу видеть. Но почему, они не могли этого объяснить. Я просто окаменела», — рассказала Аннабель.

После обследования стало известно, что у нее был оптиконейромиелит — редкое заболевание, при котором иммунная система повреждает спинной мозг и нервы глаз. При этом чтобы поставить диагноз потребовалось два года.

Несмотря на то, что заболевание неизлечимое, девушка не отчаялась и стала заниматься наставничеством и организацией помощи для людей, которые так же, как и она, страдают от оптиконейромиелита.

Ранее сообщалось, что ни разу не курившая британка умерла от рака легких.