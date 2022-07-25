Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Новичок «Ромы» Дибала побил рекорд Роналду... 10:38
ФАС продлила на год предписание «Магниту» и «Дикси»... 10:37
Полиция ищет неизвестных, нарисовавших на десятках машин... 10:35
ICE: цена на газ в Европе поднялась выше $2... 10:35
Экс-футболист Мостовой: Федотов обязан был взять с собой... 10:27
Поставки газа по «Северному потоку» сократились... 10:26
Замглавы МИД Ирана: Тегеран и Москва работают над созданием... 10:23
Минобрнауки проведет проверку состояния животных Приморского... 10:22
В России могут запретить списывать прожиточный минимум... 10:22
«Ъ»: у банков могут начаться трудности при загрузке... 10:22
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Региональные общественные штабы занялись мониторингом выдвижения кандидатов на выборах в сентябре

Общественные штабы (ОШ) по наблюдению за выборами перешли в активную фазу работы, сообщает НОМ. Так, в регионах ведется обучение наблюдателей, проходят экспертные мероприятия, подписываются соглашения с общественными организациями и вузами. Это обусловлено завершением этапа выдвижения на предстоящих 11 сентября выборах.

Также планируется уделять серьезное внимание проверке доступности избирательных участков для маломобильных людей и людей с ограниченными возможностями.

Так, в Свердловской области прошел круглый стол, посвященный анализу предвыборных обещаний и программ кандидатов. Эксперт Центра общественного наблюдения Свердловской области Анатолий Гагарин подчеркнул, что избирательная кампания должна быть открытой, конкурентной, интересной и понятной жителям региона.

В Краснодарском крае начат прием заявлений от граждан, желающих выступить в роли общественных наблюдателей на выборах, также ведется работа по размещению и оснащению Центра общественного наблюдения (ЦОН), откуда любой желающий сможет наблюдать за трансляцией с избирательных участков.

В Новгородской области завершили обучение первые 46 наблюдателей в Солецком муниципальном округе. Как рассказал эксперт НОМ, представитель Агентства политических и экономический коммуникаций в Новгородской области (АПЭК) Алексей Громский, наблюдателей в процессе обучения знакомят с «золотым стандартом» и другими наработками.

Кроме того, в Удмуртской Республике было подписано 20 соглашений о взаимодействии с общественными организациями, включая Федерацию профсоюзов региона, ОНФ, студенческие отряды, Ассоциацию молодых педагогов Ижевска, организацию «Волонтеры Победы» и другие патриотические НКО.

Во Владимирской области общественные наблюдатели планируют проверку доступности избирательных участков Коврова для людей с ограниченными возможностями.

Также 25 июля первое заседание общественного штаба по наблюдению за выборами прошло в Москве. Как сообщил председатель ОШ Москвы Вадим Ковалев, столица готова набрать и подготовить более 10 тысяч наблюдателей, которые будут следить за ходом голосования и обеспечивать его прозрачность.

Помимо этого открытые заседания общественных штабов с участием федеральных экспертов состоялись Карачаево-Черкесской Республике, Марий-Эл и Республике Северная Осетия – Алания.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+