В Москве мужчина начал стрелять в охранников из-за просьбы убрать машину

Москвич открыл огонь по двум охранникам магазина. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Преступление было совершено на 2-м Донском проезде. Полицейские прибыли на место происшествия, чтобы разобраться в деталях. Выяснилось, что охранники указали нападавшему на то, что его автомобиль не позволяет разгрузить товар, и попросили убрать транспортное средство.

Мужчина же достал пневматический пистолет и начал стрелять. Один из пострадавших получил травму глаза и перелом скулы, другой — ранение в лоб. Также участники конфликта устроили драку, и в результате у злоумышленника диагностировали черепно-мозговую травму.

В настоящее время он задержан, по факту стрельбы возбуждено уголовно дело. Подробности случившегося устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге арестовали восьмерых участников конфликта со стрельбой.