Москвичам рассказали о погоде в конце июля

Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал Москве 24, что на протяжении всей недели с 25 июля в столице будет жаркая погода.

По его словам, во вторник, 26 июля, воздух в городе прогреется до 27...29 градусов. При этом прогнозируется переменная облачность, местами пройдет кратковременный дождь, уточнил синоптик.

«В среду, 27 июля, переменная облачность, местами кратковременный дождь. Температура составит 29...31 градус, то есть жаркая погода», — цитирует Цыганкова «Москва 24».

«В четверг-пятницу местами ожидается небольшой дождь и облачности будет побольше. За счет облачности температура упадет до 24...29 градусов в четверг и 22...27 градусов – в пятницу», – отметил специалист.

В субботу прогнозируется переменная облачность без осадков. Температура воздуха составит 21...26 градусов, добавил синоптик. В воскресенье также будет переменная облачность без осадков и 22...27 градусов, говорит метеоролог.

По словам Цыганкова, в ближайшее время в столице не ожидается похолодания.

«Еще август впереди. В августе может быть жара, не исключено. Сейчас в Европе очень жарко, там до 40 градусов местами. В Узбекистане, Таджикистане тоже до 40 градусов. Весь юго-запад, юго-восток, юг очень жаркий. Поэтому холод еще будет нескоро», - резюмировал Цыганков.