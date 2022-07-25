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В «Синергии» решили ввести возрастной ценз после подачи Тепляковым документов на обучение детей

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Новости на Первом Канале/YouTube

Отец Алисы Тепляковой и ее брата Хеймдалля Евгений Тепляков подал на детей документы в университет «Синергия», в связи с чем ректор высшего учебного заведения предложил ввести возрастной ценз для абитуриентов, сообщает РИА «Новости».

В пресс-службе вуза отметили, что ректор решил внести изменения в федеральный закон об образовании, а также в правила приема поступающих на программы высшего образования из-за Теплякова, который подал документы на обучение детей 8 и 9 лет.

«Инициатива ректора крупнейшей частной образовательной организации высшего образования — Университета «Синергия» о внесении изменений в федеральный закон об образовании, а также в правила приема поступающих на программы высшего образования была вызвана подачей документов на поступление в университет вечером 22 июля Евгением Тепляковым на своих детей: дочь Алису Теплякову и сына Хеймдалля Теплякова, на момент подачи документов которым было девять и восемь лет соответственно», — отметили в вузе.

В пресс-службе подчеркнули, что детям откажут в поступлении, так как они не достигли определенного возраста и не прошли необходимые стажировки.

«Поступить в университет может абитуриент, достигший 14 лет и сдавший единый государственный экзамен на баллы, которые утверждены правилами приема», — объяснили в «Синергии».

В университете также рассказали, что отец подал документы на пять образовательных программ для Алисы и на четыре — для младшего сына. Он хотел, чтобы его дети осваивали все программы одновременно.

Ранее Евгений Тепляков заявил, что руководство университета «Синергия» грубо нарушает права его старшей дочери Алисы и сына Хеймдалля.

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