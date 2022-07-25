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Глава Роспотребнадзора оценила возможность распространения оспы обезьян в РФ

Глава Роспотребнадзора Попова заявила, что риски распространения оспы обезьян в России крайне невелики

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Глава Роспотребнадзора Анна Попова оценила возможность распространения оспы обезьян в России. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам руководителя ведомства, риски распространения данного заболевания в РФ «крайне невелики».

Она также указала, что единственный случай завоза в страну был купирован и не получил распространения.

Ранее в России был подтвержден первый случай обезьяньей оспы. Заболевание выявлено у молодого человека, вернувшегося из поездки по странам Европы и обратившегося в медицинское учреждение с характерной сыпью.

Биоматериалы, взятые у заболевшего, были оперативно направлены в учреждение Роспотребнадзора, уполномоченное проводить соответствующие тестирования, рассказали в ведомстве. Результаты анализов подтвердили инфекцию. Пациент находится на карантине в больнице. Болезнь протекает в легкой форме, угрозы для жизни пациента нет.

Как выяснили американские ученые, среди исследованных ими случаев заражения оспой обезьян по всему миру, 95% были связаны с незащищенным сексом между мужчинами, в том числе и трансгендерными.

Оспа обезьян — редкая вирусная инфекция, которая передается в том числе между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения.

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