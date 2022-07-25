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В ДНР анонсировали восстановление аэропорта Мариуполя

Зампред правительства ДНР Солнцев заявил, что аэропорт Мариуполя восстановят в ближайшие три года

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РИА «Новости»

Зампред правительства Донецкой народной республики (ДНР) Евгений Солнцев заявил о планах по восстановлению аэропорта Мариуполя, передает ТАСС.

По его словам, данный объект будут восстанавливать в ближайшие три года. Как сообщил Солнцев, власти ДНР определили, что аэропорт будет военно-гражданским, то есть двойного назначения.

Также он рассказал, что в первую очередь российские саперы в текущем году заканчивают разминирование всей территории аэропорта.

«Все будет пошагово: разминирование, обследование, проектирование и строительство. Через три года можно будет покупать билеты и летать в Мариуполь», — заключил Солнцев.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что затраты на восстановление Мариуполя будут «достаточно большие».

Он отметил, что все здания уже обследованы, и «есть понимание, что ремонтировать, а что сносить». Кроме того, в городе уже идет строительство новых жилых районов.

Вице-премьер также заявил, что завод «Азовсталь» в Мариуполе должен продолжать работу после восстановления.

Он добавил, что «Азовсталь» в дальнейшем может работать «как промышленный парк или место отдыха, но не как металлургический комплекс».

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