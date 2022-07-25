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Бабушка прыгнула в септик, чтобы спасти упавшего туда внука

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dailymail.co.uk

В Китае бабушка прыгнула в септик, чтобы спасти упавшего туда внука, пишет Daily Mail.

Как пишут СМИ, мальчик открыл крышку канализации из-за любопытства, но не удержал равновесие и упал в яму. Это увидела его бабушка, которая кинулась на помощь. Женщина спустилась в септик и помогла внуку выбраться наружу.

Бабушке же помогли другие люди, которые проходили мимо. Сообщается, что в результате инцидента никто не пострадал. Как рассказал местный житель, септик раньше закрывала крышка люка, но сейчас там обычная доска, которую способен поднять даже ребенок.

Пользователи соцсетей рады, что история закончилась благополучно, похвалив бабушку за самоотверженность.

«Самое замечательное в этом то, что бабушка без сомнений прыгнула внутрь», — пишут люди.

Ранее девятилетний сын спас мать, сделав ей искусственное дыхание.

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