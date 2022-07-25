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Россиянин изнасиловал 16-летнюю подругу своего пасынка

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Depositphotos

В Вологодской области местного жителя признали виновным в изнасиловании несовершеннолетней девочки. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

Преступление было совершено в октябре 2021 года. 46-летний мужчина находился в доме в деревне Тотемского района вместе со своим пасынком, к которому в гости пришла его 16-летняя подруга. Злоумышленник, используя силу, надругался над девочкой.

Впоследствии вину в содеянном он не признал.

Суд приговорил мужчину к 8,5 годам лишения свободы, отбывать наказание он должен будет в колонии строго режима. Кроме того, он будет ограничен в свободе на срок 1,5 года. Также приговор обязывает виновного компенсировать потерпевшей стороне моральный вред в размере 150 тыс. рублей.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что житель Кургана, которого обвиняют в изнасиловании 13-летней девочки, избежал заключения.

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