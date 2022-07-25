В Татарстане мужчина ударил оппонента ножом из-за обвинений в убийстве

В Татарстане возбудили уголовное дело по факту смерти местного жителя, которого доставили в больницу с ножевым ранением. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

Подозреваемым в совершении убийства стал 46-летний мужчина. Следствие полагает, что потерпевший вместе со злоумышленником выпивали алкоголь и поссорились: потерпевший обвинил подозреваемого в том, что тот пытался убить его мать.

Мужчина в ответ утверждал, что не имеет отношения к совершению данного преступления, и ударил оппонента ножом в живот.

В ближайшее время следствие намерено требовать у суда ареста подозреваемого. Сейчас правоохранители проводят следственные действия и выясняют подробности случившегося. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее сообщалось, что жителя Белгорода, который на спор застрелил знакомого, отдадут под суд.