Под Белгородом мужчина напал на жену с ножом и преследовал ее с топором

40-летнего жителя Белгородской области подозревают в покушении на убийство жены. Об этом сообщает портал mk.ru.

Инцидент произошел 18 июля 2022 года. Пара распивала алкогольные напитки в поселке Северный и поссорилась. Тогда мужчина взял нож и набросился на супругу, та пыталась сопротивляться. На помощь женщине пришел сын, ему удалось вырвать нож у нападавшего.

После этого злоумышленник, найдя топор, бросился за убегающей супругой на улицу. Догнав ее, он несколько раз ударил ее по голове, однако инцидент заметили священник и бывший сотрудник МВД. Они обезвредили подозреваемого и вызвали полицию.

Мужчину задержали, потерпевшую доставили в больницу. По факту покушения на убийство было возбуждено уголовное дело, подозреваемый под стражей. Причины и подробности случившегося устанавливаются.

Ранее сообщалось, что житель Иркутской области расстрелял автомобиль с бывшей женой и покончил с собой.