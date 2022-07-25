На Шри-Ланке задержали мужчин, которые украли латунные розетки из дома президента

Три человека, которые украли позолоченные латунные розетки из дома президента в Форте, задержаны. Об этом сообщает портал Daily Mirror Online.

Инцидент произошел 9 июля. Полиция начала расследование после того, как протестующие ворвались во дворец и украли драгоценные предметы. Задержание провели, когда злоумышленники пытались продать их. После этого выяснилось, что к преступлению причастны мужчины в возрасте 28, 34 и 37 лет.

Предположительно, злоумышленники находились в состоянии наркотического опьянения. Их передадут сотрудникам отдела расследования уголовных преступлений Коломбо. Подробности устанавливаются.

С апреля в Шри-Ланке продолжались акции протеста против ухудшения условий жизни граждан. Страна столкнулась с тяжелейшим экономическим кризисом с момента обретения независимости в 1948 году, который привел к социально-политической напряженности. Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса решил подать в отставку на фоне массовых протестов в республике, официально он ушел со своего поста с 14 июля.

Парламент Шри-Ланки выбрал нового главу государства 20 июля. Им стал Ранил Викрамасингхе, который ранее занимал пост премьер-министра страны.