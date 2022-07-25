В российские СИЗО можно будет проносить вино

В российские СИЗО теперь можно будет проносить освященный хлеб и вино для причастия, передает пресс-служба Русской православной церкви (РПЦ).

Как заявили в РПЦ, Минюст России 4 июля 2022 года принял приказ №110 «Об утверждении Правил внутреннего распорядка следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы, Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений и Правил внутреннего распорядка исправительных центров уголовно-исполнительной системы». Документ вступил в силу с 17 июля.

В РПЦ сообщили, что предложение Церкви об обеспечении возможности использования евхаристического хлеба и вина для причастия лиц, которые содержатся в следственных изоляторах, было учтено.

Так, в пункте 218 Правил внутреннего распорядка следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы указано, что священнослужителям для проведения религиозных обрядов разрешается проносить на территорию СИЗО необходимые им на время проведения богослужения книги, предметы религиозного культа, включая вещества для совершения причастия.

Ранее по данным исследования Россельхозбанка и аналитического центра НАФИ стало известно, что каждый третий россиянин употребляет вино не реже раза в месяц.