Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Apple намерена кардинально изменить дизайн компьютера iMac 09:30
Представители США провели встречу с талибами* в Ташкенте 09:28
Главный тренер «Барселоны» Хави похвалил Дембеле... 09:28
Президент Украины Зеленский просит Раду согласовать на пост... 09:15
SCMP: Китай введет бесполетную зону над Тайванем, если Пелоси... 09:15
«Ъ» сообщил, что в больницах России кончился... 09:13
CNN: в Белом доме предупредили спикера Пелоси о рисках... 09:03
Ученые нашли ген, позволяющий наращивать мышцы без тренировок 09:02
Жители Германии настроились на долгий экономический кризис 08:57
В Башкирии молодой человек угнал дорожный каток, чтобы прокатить... 08:57
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Под Самарой женщина ударила односельчанку косой и угрожала ей убийством

close
100%
Depositphotos

В Самарской области в полицию обратилась жительница одного из сел, заявив, что ее соседка угрожала ей убийством. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Преступление было совершено в июле 2021 года. За помощью обратилась женщина, рассказав, что ее соседка угрожала ей расправой и ударила ее садовой косой. Потерпевшая отправилась к врачам, медики оценили причиненные ей увечья как вред здоровью средней тяжести.

На место происшествия выехали правоохранители, они допросили очевидцев и участников конфликта. Также они изъяли косу, которой нападавшая ударила односельчанку. Известно, что ранее злоумышленница не привлекалась к уголовной ответственности.

В отношении подозреваемой возбуждены уголовные дела об угрозе убийством и об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью. Сейчас материалы направлены для рассмотрения в суд.

Ранее сообщалось, что под Белгородом мужчина напал на жену с ножом и преследовал ее с топором.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+