В Британии могут освободить маньяка, убившего 11 человек

Убивший 11 человек британский маньяк Патрик Маккей, известный как «самый опасный человек Британии», может быть освобожден уже через несколько месяцев. Об этом сообщает The Sun.

Маккей отбывает наказание в виде пожизненного лишения свободы с 1975 года. «Ученик Дьявола», как его называли тогда в прессе, известен серией преступлений. В частности, он жестоко изрубил тело священника в ванне, а также зарезал 87-летнюю вдову и ее четырехлетнего внука.

Его прошение было передано в Совет по условно-досрочному освобождению. Слушание должно состояться в этом сентябре. Если Совет одобрит освобождение Маккея, он может выйти на свободу в декабре.

Ранее сообщалось о том, что группа энтузиастов, возможно нашла человека, который на самом деле является убийцей, известным под прозвищем «Зодиак», наводившем ужас на Калифорнию на рубеже 1960-х и 1970-х годов.