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В Британии могут освободить маньяка, убившего 11 человек

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Evening Standard/Getty Images

Убивший 11 человек британский маньяк Патрик Маккей, известный как «самый опасный человек Британии», может быть освобожден уже через несколько месяцев. Об этом сообщает The Sun.

Маккей отбывает наказание в виде пожизненного лишения свободы с 1975 года. «Ученик Дьявола», как его называли тогда в прессе, известен серией преступлений. В частности, он жестоко изрубил тело священника в ванне, а также зарезал 87-летнюю вдову и ее четырехлетнего внука.

Его прошение было передано в Совет по условно-досрочному освобождению. Слушание должно состояться в этом сентябре. Если Совет одобрит освобождение Маккея, он может выйти на свободу в декабре.

Ранее сообщалось о том, что группа энтузиастов, возможно нашла человека, который на самом деле является убийцей, известным под прозвищем «Зодиак», наводившем ужас на Калифорнию на рубеже 1960-х и 1970-х годов.

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