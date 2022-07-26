Этим летом чаще всего останавливались в отелях россияне без детей

Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip проанализировал данные по бронированию отелей на летний сезон и выяснил, как предпочитают отдыхать клиенты в одиночестве и семьей.

«Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

С июня по август наибольшая доля заказов на гостиницы была оформлена россиянами, отправляющимися в поездку без детей — 83%. Остальные 17% приходится на родителей с детьми.

Самым распространенным типом размещения для обеих категорий путешественников традиционно являются отели — гостиничные номера бронируют в 76,6% случаев для одиночного отдыха, а семьи выбирают их в 73,3%. Далее предпочтения разделяются: туристы без детей наиболее часто бронируют хостелы (5%), апарт-отели (3,6%), гостевые дома (3,5%) и апартаменты (3,4%). А с детьми больше предпочитают апарт-отели (6,2%), далее апартаменты (5,2%), гостевые дома (4,7%) и мини-гостиницы (2,9%).

Список наиболее популярных городов в России, где чаще всего останавливаются все путешественники — с детьми и без — открывают Санкт-Петербург и Москва. Далее идут Казань и Адлер. А вот последнюю строчку рейтинга поездок с ребенком занял Ростов-на-Дону (доля 3,9%), в то время как клиенты, отдыхающие в одиночестве, чаще бронируют отели в Нижнем Новгороде (2,3%).

Среди популярных зарубежных направлений туристы без детей предпочитают бронировать отели в Италии (11,8%), Белоруссии (10,5%), Турции (10,1%), Франции (5,5%) и Армении (5%). Топ-5 востребованных стран для семей с детьми открывает Турция (16,3%). Далее следуют Италия (9,5%), Абхазия (7,9%), Армения (5,7%) и Испания (5,3%).

Средняя продолжительность пребывания родителей с детьми в отелях России составляет 2,5 суток, а за границей — почти 4 дня. В то же время туристы, путешествующие без ребенка, проводят в гостиницах нашей страны около двух ночей, а в зарубежных — 3,5 дня.

Рассматривая отели по «звездности», самой популярной у туристов этим летом, отправившихся в поездку по России как с детьми, так и без них, стала категория «без звезд» — на нее приходится треть всех заказов (35,5% и 36,3% соответственно). Средняя стоимость ночи здесь составила 3 500 рублей для стандартного номера и 5 200 рублей на семью.

Выбирая места размещения за границей, россияне чаще всего останавливаются в четырехзвездочных отелях как с детьми, так и без них. Для путешествующих родителей ночь в гостинице этой категории обошлась в среднем 12 000 рублей, а стандартный номер стоил порядка 8 900 рублей.

Ранее стало известно, что первую половину лета россияне отдыхали в Турции.