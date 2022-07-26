Врач Чудаков рассказал о правилах извлечения клеща в случае невозможности посетить врача

Если человека укусил клещ, а обратиться в медучреждение невозможно, следует правильно извлекать паукообразное самостоятельно. Об этом «Газете.Ru» сообщил руководитель направления «Превентивная медицина» НТИ HealthNet, кандидат медицинских наук, семейный врач Сергей Чудаков.

«Для этого необходимо захватить клеща ниткой или пинцетом и аккуратно, не раздавливая, постараться удалить вместе с головкой. Если вытащить клеща с головкой не удалось, обработайте место укуса антисептиком. Через некоторое время головка, как заноза, выйдет на поверхность кожи», — отметил эксперт.

Когда клещ извлечен из кожи, важно сдать его на анализ в государственную или частную лабораторию. По словам врача, это позволит установить, переносит ли паукообразное опасные болезни, например, энцефалит или боррелиоз.

«Инфицирован ли человек клещевым энцефалитом, можно узнать, сдав в течение 24 часов после укуса анализ крови на наличие этого заболевания. О заражении боррелиозом получится узнать только через несколько недель, также с помощью анализа на эту инфекцию. Признаки заражения энцефалитом — повышение температуры, слабость и ярко выраженная головная боль. Ранний признак боррелиоза, который часто встречается, — кольцевидная эритема вокруг зоны укуса. Также среди признаков — общевоспалительные симптомы и болевые симптомы в суставах и лимфатических узлах», — подчеркнул эксперт.

Кроме того, Чудаков дал рекомендации людям перед поездкой на природу. Он призвал обрабатывать одежду средствами против клещей и надевать герметичную одежду, заправляя брюки в носки и не оставляя клещам пространства для атаки.

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