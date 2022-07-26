За полтора часа в Москве выпала половина месячной нормы осадков

Почти половина месячной нормы осадков выпала в Москве 25 июля. Об этом проинформировал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале. По его данным, за полтора часа в столице пролилось 42 мм осадков, что составляет 45% от месячной нормы июля.

«Таким образом, на одном квадратном метре столичных улиц оказалось порядка 4 ведер дождевой воды», – написал Тишковец в сообщении.

РИА «Новости» пишут, что городские службы начали откачивать воду из тоннеля на Рабочей улице.

На северо-востоке столицы в районе Ростокино из берегов вышла река Яуза и залила тротуары, превратив их в мини-озеро. Москвичи также рассказали о подтоплениях в районе станции Ботанический сад.

Власти сообщили, что на улицах города дежурят 300 бригад Мосводостока и около 290 единиц техники, а также заверили, что водосточная сеть справляется с выпавшим объемом осадков.

Не обошлось без пострадавших. Два человека на юго-востоке Москвы пострадали от удара молний. Один из потерпевших потерял сознание и был госпитализирован, второй пострадавшей врачи оказали первую помощь на месте.

Дожди могут идти до конца суток, также синоптики прогнозируют грозы и шквалистое усиление ветра до 15 м/с.