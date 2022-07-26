Более 100 полицейских ищут пропавшего шестилетнего мальчика-инвалида в Оренбургской области

В Оренбургской области ведутся масштабные поиски пропавшего мальчика-инвалида. Об этом сообщается на сайте регионального СУ СК РФ.

24 июля около 19:00 Ярослав С. вышел из дома, расположенного по улице Подгорной села Ахмерово Новосергиевского района, чтобы погулять, но домой так и не вернулся.

Поиски длились даже ночью. Полиция (свыше 100 сотрудников) и волонтеры обследовали лесополосу, берег реки, заброшенные здания.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство).

По данным полиции, ребенка видели в последний раз в 19:00 на улице Подгорной. Он был одет в зеленую кофту, черные шорты и шлепанцы. Известно, что у него есть проблемы со здоровьем — ДЦП, особенности речи.