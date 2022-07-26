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Обозреватель TAC Седжвик: Украина не может заявлять исключительные права на борщ

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Depositphotos

Обозреватель The American Conservative (TAC) Катя Седжвик утверждает, что Украина не может заявлять исключительные права на борщ.

Она считает, что автора данного блюда в истории не удалось найти. Седжвик пишет, что спор насчет борща напоминает ей споры между арабами и израильтянами по вопросу авторства местного деликатеса фалафеля.

Обозреватель утверждает, что суп появился значительно раньше того период, который упоминается в исследованиях. Она уточнила, что блюдо, возможно, предшествует как русскому, так и украинскому этногенезу. По ее словам, даже если предположить, что борщ придумали на Украине, узнать, кто догадался положить в суп ключевой элемент, свеклу, не удастся.

Седжвик отмечает, что блюдо мог создать «казак, татарин, русин и даже француз, который отправился на Восток за приключениями».

Ранее глава Минкульта и информационной политики Украины Александр Ткаченко рассказал, что борщ как традиционное украинское блюдо внесли в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

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