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El País: меры Евросоюза по экономии энергии грозят серьезным расколом внутри блока

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На фоне усугубляющегося энергетического кризиса ЕС может столкнуться с серьезным расколом внутри блока, при этом «первые трещины» уже начали появляться. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на испанское издание El País.

В публикации утверждается, что в Брюсселе опасаются, что нормирование и сокращение потребление газа в ЕС может привести к расколу. При этом «первые трещины» уже начали появляться перед лицом возможного энергетического и экономического кризисов «с непредсказуемыми последствиями».

Издание отмечает, что предложение о сокращении потреблении газа в Евросоюзе на 15% уже проявило разногласия между государствами — членами ЕС.

Ранее Еврокомиссия обязала страны Европейского союза представить к концу сентября план по добровольному сокращению потребления газа на 15% до 31 марта 2023 года.

Ряд европейских стран не поддержали эту инициативу, в том числе Испания, Португалия, Италия, Польша и Венгрия.

Впоследствии в Испании начали готовить план экспорта газа в Европу, чтобы избежать сокращения его потребления.

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