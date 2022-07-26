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Эксперты выяснили, в каком возрасте россияне легче всего находят работу

SuperJob: россияне в возрасте от 27 до 29 лет легче всего находят работу

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Freepik.com

Жители России в возрасте от 27 до 29 лет легче всего находят работу, в то время как граждане старше 60 лет испытывают большие трудности при трудоустройстве, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование SuperJob.

«Россияне в возрасте от 27 до 29 лет реже всего сталкиваются с проблемами поиска работы и оценивают сложность трудоустройства всего в 4,7 балла. Больше всего трудностей в поиске работы испытывают россияне старше 60 лет — 8,2 балла», — выяснили эксперты.

Наиболее трудный период для поиска работы у мужчин — 51-53 года, 8,5 балла, у женщин — от 54 до 56 лет, отмечается в исследовании.

Ранее сообщалось, что несоответствие зарплатных ожиданий стало самой распространенной причиной в отказе соискателям в приеме на работу.

Каждого пятого кандидата не хотят принимать на работу из-за отсутствия требуемых навыков и квалификации, а каждого шестого – из-за несоответствия личных качеств соискателей корпоративной культуре.

Среди дискриминационных причин самой распространенной является возраст – из-за него отсеивают 5% соискателей, в то время как на пол и национальность приходится менее половины процента.

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