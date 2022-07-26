В Канаде неизвестный устроил стрельбу по бездомным, убив двоих человек

В пригороде канадского Ванкувера неизвестный устроил стрельбу по бездомным, убив двоих человек. Об этом сообщает CBC.

В городке Лэнгли (провинция Британская Колумбия) мужчина открыл огонь из огнестрельного оружия по бездомным и убил двоих. Прибывшие на место полицейские не смогли уговорить стрелка сдаться и ликвидировали его.

Также мужчина ранил еще двоих людей. Одна из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии.

Место преступления на настоящий момент оцеплено. Мотивы нападавшего устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Москве мужчина выстрелил в бездомного, выпрашивающего у него деньги и сигареты.