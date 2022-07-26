Гроза и до 30°C тепла ожидается в Москве во вторник

Переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза и температура воздуха до +30°C ожидается в Москве во вторник. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет 28…30°C тепла. В ночь на среду температура воздуха может опуститься до +16°C. В связи с ожидающейся непогодой в Московском регионе объявлен желтый уровень опасности.

Ветер переменных направлений, 3–8 м/с, при грозе с порывами до 15 м/с. Атмосферное давление составит около 744 мм ртутного столба.

В Подмосковье во вторник температура будет колебаться в пределах +26…31°C. В ночь на среду столбики термометров могут опуститься до отметки +13°C.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что почти половина месячной нормы осадков выпала в Москве 25 июля. По его данным, за полтора часа в столице пролилось 42 мм осадков, что составляет 45% от месячной нормы июля.

Также стало известно, что на северо-востоке столицы в районе Ростокино из берегов вышла река Яуза и залила тротуары, превратив их в мини-озеро. Москвичи также рассказали о подтоплениях в районе станции Ботанический сад.