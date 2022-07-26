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Ювелиры рассказали, в каких городах живут самые щедрые женихи

Опрос: самые щедрые женихи России живут в Санкт-Петербурге и Саратове

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Unsplash

Женихи из Санкт-Петербурга и Саратова больше всех тратят на помолвочные кольца, а в Омске и Великом Новгороде — меньше всего, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные ювелирного бренда Sokolov.

По данным бренда, петербуржцы в среднем тратят на кольца 9 952 руб., а саратовцы — 9 117 руб.

Тройку городов-лидеров замкнул Краснодар (8 531 руб.), а Москва заняла седьмую строчку — в столице за помолвочные кольца женихи готовы отдать около 8 тыс. руб.

Ранее сообщалось, что треть россиян одобряет брак по расчету, если это добровольное решение обеих сторон.

Чуть более 40% опрошенных заявили о положительном отношении к брачному контракту — чаще всего такой ответ давали жители Москвы и Московской области (49%), реже всего — на Северном Кавказе (30%).

Еще 47% относятся к брачным контрактам нейтрально, считая, что каждая семья имеет право самостоятельно решать этот вопрос. В том, что брачный контракт не нужен вовсе, убеждены 10% респондентов.

Отмечается, что у 9% опрошенных есть брачный контракт, а 51% заявили, что их семьям он не нужен — им хватает взаимной любви друг к другу.

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