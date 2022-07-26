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Названа польза воды от варки риса

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Pixabay

Вода, в которой варится или замачивается рис может быть очень полезной для здоровья, пишет портал Mundo deportivo.

Рисовую воду также называют кандзи, это вода, которая остается после приготовления или замачивания в ней риса. Она содержит ряд полезных аминокислот, витаминов, минералов и антиоксидантов. Крахмал, оставшийся после приготовления риса, полон питательных веществ. В нем есть витамин В, витамин С и много полезных для организма минералов.

Некоторые эксперты рекомендуют пить рисовую воду, чтобы бороться с пищевым отравлением, диареей или расстройством желудка. Рисовая вода содержит большое количество витаминов, минералов и пробиотиков, необходимых для здоровья нашего кишечника.

Рис содержит углеводы, это помогает пополнить запасы энергии в организме и улучшить настроение. В таких странах, как Индия, например, люди начинают свой день с рисового отвара утром после длительного периода голодания в течение ночи.

Рисовая вода — один из самых эффективных способов гидратации в жаркие летние месяцы, поэтому предотвращает обезвоживание. Кандзи можно использовать при рвоте или лихорадке.

Рисовая вода использовалась для лечения волос с древних времен в некоторых частях Юго-Восточной Азии. Традиционная ферментированная рисовая вода и сегодня является частью многих ритуалов красоты. По мнению экспертов, ополаскивание волос рисовой водой помогает сделать их более блестящими и гладкими, а также укрепляет волосы, помогая им стать длиннее и сильнее.

Некоторые диетологи и эксперты рекомендуют использовать рисовую воду для борьбы с такими проблемами, как сухость кожи, расширенные поры и прыщи. Нужно налить рисовую воду в лоток для кубиков льда и заморозить. Также можно добавить огурец. Затем растереть эти кубики льда о лицо в качестве тоника. Они улучшат кровообращение. Такие кубики содержат полезные для кожи витамины А, С и К, минералы и антиоксиданты.

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