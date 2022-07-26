Житель Кировской области сунул руку в газонокосилку и чуть не лишился пальцев

В Кировской области в одну из местных больниц с ранами и переломами правой руки обратился 59-летний мужчина. Об этом сообщает Кировская Правда.

Инцидент произошел в Оричевском районе. По предварительным данным, россиянин косил траву возле своего дома и в какой-то момент он засунул руку в работающую газонокосилку. В результате происшествия мужчина получил открытый перелом ногтевой и средней части кисти. Медикам удалось спасти руку и пальцы пострадавшего.

Ранее сообщалось, что в городском округе Чехов 5-летний ребенок госпитализирован после травмирования газонокосилкой. По предварительным данным, мальчик споткнулся и упал под газонокосилку во время того, как его старший брат косил траву.