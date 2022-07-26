NDTV: вывезенные с Украины индийские студенты требуют приема в вузы, угрожая голодовкой

Эвакуированные с Украины индийские студенты-медики потребовали приема в вузы и объявили пятидневную голодовку, сообщает телеканал NDTV.

Студенты, собравшиеся в Дели, обратились к премьер-министру Индии Нарендре Моди с просьбой спасти их будущее. К студентам, начавшим голодовку, присоединились их родители.

«Центр должен помочь с продолжением образования на родине или за границей студентам-медикам, которые вернулись домой с Украины», — пишет главный министр (глава) индийского штата Тамилнад, Мутхувел Карунанидхи Сталин.

Студенты обратились с требованием оказать помощь всем 12 тыс. бывших студентов украинских вузов.

В марте посольство Индии на Украине сообщило об эвакуации всех своих граждан из-под Харькова.

Большое количество индийских студентов обучались в харьковских вузах до начала специальной военной операции.