В Ростовской области школьник не справился с управлением скутера и впал в кому

В Ростовской области 12-летний мальчик на скутере попал в ДТП и впал в кому. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на отдел пропаганды управления ГИБДД по региону.

Инцидент произошел вечером 25 июля 2022 года в хуторе Старая Станица Каменского района. По данным источника, ребенок, не имея прав на вождение скутера, выехал в сторону поля на улице Лебединая. В какой-то момент школьник не справился с управлением транспортного средства и перевернулся.

Пострадавшего с травмой головы госпитализировали сотрудники скорой медицинской помощи. Сообщается, что кататься на скутере его отпустили сами родители.

«В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — пояснили в ведомстве.

Ранее стало известно, что в Ленобласти подросток на мопеде попал в аварию и потерял память.