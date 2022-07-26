Девочка чуть не лишилась глаза из-за торчащего штыря на детской площадке в Рязани

В Рязани малолетняя девочка травмировалась о штырь, торчащий на детской площадке. Об этом сообщает портал ya62.ru.

Инцидент произошел на площадке рядом с домом №23 на Семчинской улице. Мать ребенка рассказала, что ее дочь ударилась о металлический прут, на который крепится руль игрушечной деревянной машины.

«Ничего страшного не предвещало, я сидела рядом на скамейке. Буквально через две минуты ребенок заплакал, руль от машинки остался у нее в руках и о место для руля (торчащий штырь), она рассекла себе бровь со лбом! Могла остаться без глаза или попасть в висок», — поделилась женщина.

Ранее сообщалось, что в Москве трехмесячного ребенка госпитализировали с тяжелыми травмами головы. По предварительным данным, девочка упала с кровати на пол.