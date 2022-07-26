Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Экс-нападающий «Барселоны» и «Атлетико» Суарес... 09:37
В Иране появится российская платежная система «МИР» 09:34
Инженеры сделали из мертвых пауков роботов для ловки... 09:34
Захарова заявила, что Запад поставил Украину в рабскую... 09:33
Apple намерена кардинально изменить дизайн компьютера iMac 09:30
Представители США провели встречу с талибами* в Ташкенте 09:28
Главный тренер «Барселоны» Хави похвалил Дембеле... 09:28
Президент Украины Зеленский просит Раду согласовать на пост... 09:15
SCMP: Китай введет бесполетную зону над Тайванем, если Пелоси... 09:15
«Ъ» сообщил, что в больницах России кончился... 09:13
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

В МИД РФ назвали неконструктивной позицию Израиля в отношении России

close
100%
Sebastian Scheiner/AP

Вопрос о возможном закрытии автономной некоммерческой организации «Еврейское Агентство «Сохнут» лежит в правовой плоскости, этим занимается Министерство юстиции России. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в эфире телеканала «Соловьев Live».

По ее словам, Москва сожалеет о том, что Израиль в последние месяцы занял «неконструктивную и необъективную» позицию в отношении Российской Федерации, в том числе по украинскому вопросу.

«Когда были даны со стороны руководства Израиля на разных уровнях антироссийские оценки... и когда позиция была оформлена исключительно в проукраинскую сторону... она была абсолютно созвучна странному и диковатому голосу Запада,— это, действительно, вызвало вопросы», — сказала Захарова.

21 мая стало известно, что Басманный суд Москвы в конце июля этого года рассмотрит ходатайство московского управления министерства юстиции России о закрытии «Сохнута».

Впоследствии премьер-министр Израиля Яир Лапид поручил Министерству иностранных дел страны подготовить серию политических мер в отношении России в случае закрытия агентства «Сохнут» в этой стране, писало издание Israel Hayome со ссылкой на источники.

Международная организация «Еврейское агентство для Израиля «Сохнут» занимается обеспечением связей между евреями всего мира, а также вопросами репатриации. Агентство образовано в 1929 году. Представительства «Сохнута» действуют на территории Российской Федерации с 1989 года.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+